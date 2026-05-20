Pikirkan Kesejahteraan Pengemudi, Grab Indonesia Tutup Layanan Program Langganan Akses Hemat

JawaPos.com - Grab Indonesia menyatakan akan menutup Program Langganan Akses Hemat bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike). Perusahaan menilai perlu ada penyesuaian kebijakan yang lebih baik, sehingga keputusan tersebut dibuat.

"Penutupan program langganan ini juga dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak," CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5).

Grab Indonesia menegaskan, layanan GrabBike Hemat untuk konsumen akan tetap tersedia dengan penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur. Grab tetap memikirkan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan.

"Untuk pengguna layanan GrabBike Standard, sampai saat ini, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga," imbuhnya.

Lebih lanjut, Neneng mengatakan, kebijakan ini dibuat juga dalam rangka meningkatkan pendapatan mitra pengemudi. Dengan begitu, kesejahteraan para mitra tetap terjaga.

"Kesejahteraan Mitra Pengemudi merupakan prioritas utama kami. Grab Indonesia terus mengupayakan pendapatan Mitra Pengemudi tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini," jelasnya.

Selain itu, Grab Indonesia akan terus mengupayakan berbagai program kesejahteraan yang telah berjalan, di antaranya Bonus Hari Raya (BHR), fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung iuran bagi mitra berprestasi, asuransi kecelakaan tambahan, beasiswa GrabScholar bagi anak mitra pengemudi, program Umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, dan kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat).