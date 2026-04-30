Mohamad Nur Asikin
Kamis, 30 April 2026 | 16.38 WIB

HP dan Visionet Kolaborasi Kembangkan Solusi Pengelolaan Dokumen dan Infrastuktur Percetakan

HP Indonesia berkolaborasi dengan PT Visionet Data Internasional menghadirkan layanan Managed Print Services (MPS) sehingga mampu meningkatkan kinerja operasionalnya. (Istimewa)

JawaPos.com – Dukung organisasi dan korporasi memodernisasi pengelolaan dokumen serta infrastruktur percetakan di tempat kerja, HP Indonesia berkolaborasi dengan PT Visionet Data Internasional menghadirkan layanan Managed Print Services (MPS) sehingga mampu meningkatkan kinerja operasionalnya.

Presiden Direktur HP Indonesia, Juliana Cen mengatakan HP terus berinovasi guna memberdayakan masa depan dunia kerja melalui teknologi yang cerdas, aman, dan relevan dengan cara kerja saat ini. 

"Kami sangat menghargai kemitraan jangka panjang dengan Visionet, dan melihat peluang besar untuk memperluas kolaborasi ini, khususnya dalam pengelolaan dokumen dan layanan Managed Print Services (MPS). Melalui kemitraan ini, kami menghadirkan solusi pencetakan yang lebih cerdas, efisien, dan mudah bagi organisasi di seluruh Indonesia,” ujar Juliana Cen.

Menurutnya, organisasi yang terus berupaya meningkatkan kinerja operasional, akan membutuhkan cara yang lebih cerdas dalam mengelola kebutuhan pencetakan pun semakin meningkat. Melalui MPS, HP dan Visionet bertujuan untuk membantu menyederhanakan operasional, meningkatkan efisiensi biaya, mengurangi pemborosan, serta memperkuat kontrol organisasi terhadap alur kerja dokumen.

Untuk mendukung itu, HP terus menghadirkan inovasi melalui solusi seperti Print AI dan Scan AI. Print AI merupakan platform AI terintegrasi yang mampu mentransformasi pengalaman mencetak menjadi lebih cerdas, sederhana, dan efisien. 

Teknologi AI-nya secara otomatis menyesuaikan tata letak untuk mencegah hasil cetak terpotong, meningkatkan resolusi gambar, serta menghapus objek yang tidak diinginkan. Sementara itu, Scan AI melengkapi printer multifungsi dengan kemampuan pemindaian dokumen yang cepat dan mudah, termasuk untuk mendigitalisasi berbagai tugas rutin.

Sujanto Halim, Presiden Direktur Visionet Data Internasional,  menyampaikan apresiasinya  atas kepercayaan yang diberikan oleh HP Indonesia  dalam memperluas kemitraan ini. “Kolaborasi strategis antara HP dan Visionet sudah berlangsung sejak 2011. Visionet juga diakui sebagai HP Amplify Power Partner 2024 dan bergabung dalam HP Amplify Impact Program,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara tersebut. 

