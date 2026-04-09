Perusahaan Human Resources Jadi Salah Satu yang Minim Terdampak Perang Timur Tengah

JawaPos.com – Perusahaan di sektor human resources (HR) tampaknya menjadi salah satu yang relatif minim terdampak secara langsung akibat konflik di Timur Tengah. Hal ini karena bergantung pada kondisi bisnis klien yang mayoritas masih stabil, khususnya di sektor keuangan.

President Director PKSS Sadmiadi mengungkapkan, hingga saat ini aktivitas bisnis perusahaan masih berjalan normal karena klien utama mereka yang berasal dari sektor finansial belum terkena dampak signifikan dari konflik global tersebut.

“Kalau kita lihat sekarang ini memang tidak terlalu berdampak terhadap kondisi tersebut. Sepanjang klien kami masih on the track, itu pasti berpengaruh positif juga ke kami sebagai penyedia talent,” ujarnya, Kamis (9/4).

Ia menambahkan, sejauh ini belum ada tekanan berarti terhadap operasional perusahaan.

“Kalau kita lihat sekarang ini memang rata-rata klien kita itu belum menjadi jenis bisnis yang terdampak langsung. Sejauh ini aman,” katanya.

Di tengah situasi global yang dinamis itu, ia mengatakan bahwa PKSS terus memperkuat transformasi bisnis guna menjaga daya saing. Perusahaan melakukan perubahan dari penyedia tenaga kerja konvensional menjadi mitra strategis dengan layanan terintegrasi.

Transformasi tersebut mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan operational excellence, serta pemanfaatan teknologi sebagai pendorong utama.

Salah satu langkah konkret adalah menghadirkan platform digital Prima Career untuk mempercepat proses rekrutmen secara menyeluruh.

Selain itu, PKSS juga mengembangkan Prima Super App guna mendukung pengelolaan kepegawaian secara lebih efisien, mulai dari pencatatan kehadiran hingga monitoring aktivitas pekerja dalam satu sistem.