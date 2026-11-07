Ditjen Pesantren Dorong UIN SATU Tulungagung Buka Program Studi Kepesantrenan

JawaPos.com - Potensi pesantren sebagai lembaga pendidikan, pusat pemberdayaan ekonomi, hingga penjaga tradisi dan budaya dinilai perlu mendapat ruang lebih luas dalam kajian akademik perguruan tinggi Islam.

Karena itu, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung didorong membuka program studi (prodi) khusus kepesantrenan.

Dorongan tersebut disampaikan Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Mastuki dalam Sharing Session Kepesantrenan di UIN SATU Tulungagung, Jumat (6/11/2026).

Menurut Mastuki, pembukaan prodi kepesantrenan memiliki landasan akademik yang kuat. Sejarah panjang pesantren, tradisi keilmuan, serta beragam aktivitas yang berkembang di dalamnya menyediakan banyak sumber penelitian untuk dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi.

Dia menyebut, pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia yang telah berkembang jauh sebelum kemerdekaan. Bahkan, keberadaannya mendahului kemunculan madrasah dan perguruan tinggi Islam.

“Seharusnya pesantren menjadi bagian organik dari pendidikan tinggi keagamaan Islam. Karena secara historis, pesantren lahir terlebih dahulu, baru muncul madrasah pada awal abad 20 (sebagai respons terhadap sistem persekolahan yang diintroduksi penjajah Belanda), kemudian lahir perguruan tinggi Islam 1960-an,” ujarnya.

Namun, Mastuki menilai perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam terhadap kajian pesantren masih terbatas. Sejumlah UIN memang telah memiliki pusat studi kepesantrenan, tetapi pengembangan kajiannya dinilai belum sebanding dengan besarnya potensi dan kekayaan tradisi pesantren di Indonesia.

Dia berharap perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) lebih aktif mengambil peran dengan menginisiasi pembukaan prodi kepesantrenan.

Langkah tersebut dapat dimulai melalui pengajuan naskah akademik dan penilaian pakar atau expert judgement kepada Kementerian Agama.