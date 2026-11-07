Gusti Sura Resmi Menikah dengan Kanjeng Dimas, Berlangsung Privat

JawaPos.com - G.R.Aj. Ancillasura Marina Sudjiwo atau Gusti Sura resmi menikah dengan K.P.H. F.X. Adimas Rosdian atau Kanjeng Dimas melalui Sakramen Perkawinan di Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan, Jumat (6/11) pagi. Prosesi dhaup suci putri Pura Mangkunegaran tersebut berlangsung secara privat.

Gusti Sura dan Kanjeng Dimas tiba di gereja menggunakan mobil Mercedes-Benz S450 berwarna hitam dengan nomor polisi B 30 RI. Keduanya tampil serasi mengenakan busana pengantin bernuansa putih.

Prosesi pernikahan itu turut dihadiri ibunda dan kakak Gusti Sura, G.P.H. Paundrakarna Jiwa Suryanega. Usai acara, Gusti Paundra mengaku terharu sekaligus bahagia menyaksikan sang adik resmi melepas masa lajang.

"Terharu, bahagia. Berharap baik pokoknya ke depannya. Selamanya bahagia," ungkap Gusti Paundra seperti dikutip dari Radar Solo (Jawa Pos Grup), Sabtu (7/11).

Ia juga mengenang prosesi langkahan yang dijalaninya bersama Gusti Sura sehari sebelum pernikahan, Kamis (5/11). Momen tersebut menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya.

"Ya nangislah. Kami berdua hadap-hadapan. Itu best moment, sangat amat berarti," ujarnya.

Selain momen haru, Gusti Paundra juga mendapat hadiah berupa tas dari sang adik. Hadiah tersebut diberikan karena Gusti Sura kerap memperhatikan kebiasaan kakaknya yang gemar membawa tas.