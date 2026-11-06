Hanya dalam 1,5 Jam, Karhutla di Merauke Capai 4 Hektare

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di RT 09 Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menghanguskan sekitar 4 hektare lahan hanya dalam waktu 1,5 jam.

Api yang diketahui muncul sekitar pukul 15.30 WIT pada Kamis (5/11) itu berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.00 WIT setelah personel kepolisian bersama masyarakat turun tangan.

Kapolsubsektor Semangga Aiptu Suradi bersama personel piket, Briptu Muhamad Syahri Ramadan, bergerak ke lokasi setelah menerima informasi kebakaran dari Serma Ahmad Daeng.

"Setibanya di lokasi, polisi bersama warga RT 09 langsung melakukan upaya pemadaman agar api tidak semakin meluas," tulis laporan Cepos Online (Jawa Pos Grup), Jumat (6/11).

Pemadaman dilakukan menggunakan peralatan seadanya, di antaranya lima tangki semprot dan ranting pohon. Berkat kerja sama aparat kepolisian dan masyarakat, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan.

Atas kejadian tersebut, Polsubsektor Semangga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering.

Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga yang menemukan titik api diharapkan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditangani.