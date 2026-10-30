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Penulis: Antara
Jumat, 30 Oktober 2026 | 22.55 WIB

Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Madiun Bentuk Relasi Subordinasi

Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kasus pembunuhan Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya, AGF, 4, di tiga lokasi di Kota Madiun, Selasa (27/10).&nbsp;(BAGAS BIMANTARA/JAWA POS RADAR MADIUN) - Image

Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kasus pembunuhan Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya, AGF, 4, di tiga lokasi di Kota Madiun, Selasa (27/10).&nbsp;(BAGAS BIMANTARA/JAWA POS RADAR MADIUN)

 

JawaPos.com - Organisasi masyarakat sipil Indonesia Femicide Watch (IFW) memandang kasus pembunuhan berencana terhadap ibu dan anak di Madiun, Jawa Timur, menunjukkan relasi subordinasi yang menempatkan istri berada dalam kondisi rentan.

"Femisida oleh pasangan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh suami, baik menikah tercatat atau tidak tercatat, pacar, pasangan kohabitasi, atau pasangan seksual. Relasi suami dan istri, terlepas dari status perkawinannya, menunjukkan relasi subordinasi, yang menempatkan istri berada dalam kondisi rentan," kata Anggota IFW Siti Aminah Tardi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/10).

Siti Aminah Tardi menegaskan IFW mengutuk pembunuhan tersebut dan meminta aparat penegak hukum agar optimal dalam penyidikan kasus ini, termasuk dengan memberikan pemenuhan hak korban dan keluarganya.

Menurut dia, kasus ini merupakan dehumanisasi ekstrem yang dilakukan oleh pelaku terhadap para korban. "Menunjukkan bagaimana tubuh perempuan dan anak diperlakukan sekadar sebagai obyek yang bisa dikontrol, dihancurkan, dan dibuang tanpa rasa kemanusiaan setelah kematiannya," kata Komisioner Komnas Perempuan periode 2020 - 2024 ini.

Dalam kasus ini Polda Jatim telah menetapkan DBM (40) sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap ibu dan anak di Kota Madiun. Tersangka dijerat dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memuat ancaman pidana mati.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun bagi pelaku pembunuhan berencana. Kedua korban diduga dibunuh pada 20 September 2026 di dua lokasi berbeda di Kota Madiun.

Selain membunuh kedua korban, tersangka juga melakukan upaya untuk menghilangkan jejak dengan cara yang sadis. Rangkaian perbuatan sadis tersebut berlangsung sekitar dua hari. Penyelidikan kasus pembunuhan itu bermula dari laporan kehilangan korban berinisial DH dan anaknya AGF pada 5 Oktober 2026. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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