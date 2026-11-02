Gumregah! Setahun Menempati Gedung Baru, Pasar Godean Kembali Jadi Magnet Warga

BERBAGI : Suasana aksi sosial Jumat Berkah disambut antusias warga baik pedagang maupun pengunjung di area sisi selatan Pasar Godean.
JawaPos.com - Satu tahun Pasar Godean menempati bangunan megah berstandar modern. Kemeriahan tampak pada rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 perpindahan Pasar Godean ke bangunan baru digelar lima hari, Rabu (28/10/2026) hingga Minggu (1/11/2026).
Event tersebut sukses menyedot perhatian ribuan warga. Sekaligus menegaskan kembali eksistensi pasar tradisional di tengah era modern.
Momentum ini tak sekadar menjadi ajang selebrasi, melainkan wujud semangat gumregah atau bangkit dan bergerak bersama. Para pedagang, pengelola, dan masyarakat bahu-membahu menghidupkan aktivitas ekonomi, memperkuat kebersamaan, sekaligus mengembalikan Pasar Godean sebagai ruang interaksi dan pusat kegiatan warga.
Apresiasi tinggi datang dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman, Dwi Wulandari.
Wulan sapaan akrabnya mengaku bangga dan bahagia melihat perkembangan Pasar Godean setelah satu tahun menempati gedung baru. Secara khusus, pihaknya mengapresiasi peran Paguyuban Pedagang Pasar Godean yang turut menjaga kekompakan dan bahu-membahu bersama Disperindag dalam memberdayakan pedagang agar semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
"Ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami. Terlebih, kami mengapresiasi Paguyuban Pedagang Pasar Godean yang selama ini ikut menjaga kebersamaan dan bersinergi dengan kami untuk memberdayakan para pedagang agar semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing," ungkapnya saat ditemui.
Wulan berharap paguyuban dapat terus menjadi ujung tombak sinergi dalam menjalankan berbagai program dinas. Sekaligus menjadi penguat bagi para pedagang untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Semoga Pasar Godean bisa menjadi salah satu pasar unggulan di Kabupaten Sleman. Ke depan, kami juga ingin terus mendorong terbentuknya tata kelola pasar rakyat yang semakin baik," tambahnya.
Guna mendukung geliat ekonomi rakyat, Disperindag Sleman terus menggerakkan program GEMPAR (Gerakan Meramaikan Pasar Rakyat Wilayah Kabupaten Sleman).
Melalui edaran resmi, seluruh OPD, instansi vertikal, hingga organisasi masyarakat dijadwalkan berkunjung dan berbelanja secara berkala ke pasar rakyat, termasuk Pasar Godean.
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