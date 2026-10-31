Kebakaran Gunung Arjuno Rusak Jaringan Pipa, 2500 KK Warga Jatiarjo Terkena Dampak

Ilustrasi penanganan karhutla di kawasan Gunung Arjuno - Welirang. (Dokumentasi Radar Batu)

JawaPos.com - Kebakaran Gunung Arjuno mengakibatkan rusaknya jaringan pipa yang mengalirkan air dari 11 sumber mata air di kawasan pegunungan tersebut. Salah satu desa yang terdampak adalah Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Setidaknya ada sekitar 2.500 Kepala Keluarga (KK) terdampak di Desa Jatiarjo yang tersebar di tiga dusun, yakni Dusun Cowek, Tegal Kidul, dan Tonggowa.

Padahal, mayoritas masyarakat Desa Jatiarjo berprofesi sebagai petani kopi, sehingga kondisi pasokan air menjadi salah satu aspek penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari warga.

Kepala Desa Jatiarjo, MH. Dardiri menjelaskan, selama ini kebutuhan air bersih masyarakat Desa Jatiarjo sangat bergantung pada sumber mata air yang berasal dari Gunung Arjuno. Ketergantungan tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air Ketika kebakaran melanda kawasan gunung dan mengakibatkan kerusakan pada jaringan pipa distribusi air.

"Pasokan air sempat terputus total akibat kebakaran karena pipa-pipa yang mengalirkan air dari sumber mata air di Gunung Arjuno terdampak," ujarnya, Sabtu (31/10).

Saat ini, kata Dardiri, air sudah mulai mengalir kembali seiring dilakukannya perbaikan jaringan pipa. Namun demikian, pasokan air yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Perbaikan masih terus dilakukan agar distribusi air dapat kembali normal," ucapnya.

Beruntung, kata dia, bantuan untuk mempermudah masyarakat mengakses air bersih terus mengalir, baik dari instansi pemerintahan maupun perusahaan. Salah satunya dari PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) lewat sinergi bersama Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Wilayah Jawa Timur.

Bantuan yang diterima berupa dua unit tandon air berkapasitas masing-masing 5.300 liter untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Ia pun menyampaikan apresiasi atas bantuan dan kepedulian yang diberikan kepada warga desanya.

"Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat, terutama dalam kondisi pemulihan seperti sekarang. Kami berharap keberadaan tandon ini dapat membantu menyediakan cadangan air bersih bagi warga dan mendukung pemenuhan kebutuhan air di desa selama proses perbaikan jaringan pipa berlangsung," kata dia.

Direktur Kelembagaan PT SIER, Ahmad Fahrudin mengatakan, bantuan tandon air tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk membantu masyarakat sekitar yang terdampak bencana.