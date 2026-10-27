Ponpes Baitul Arqom Sambut Baik Program MBG

Silaturahmi Keluarga Besar dan Apel Tahunan Pondok Pesantren Baitul Arqom. (Istimewa)
JawaPos.com – Pondok Pesantren Baitul Arqom menyambut hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para santri, di tengah kenaikan harga pangan yang turut dirasakan keluarga mereka.
Hal tersebut mengemuka dalam Agenda Silaturahmi Keluarga Besar dan Apel Tahunan Pondok Pesantren Baitul Arqom.
Acara tahunan yang diikuti ribuan santri, wali santri, alumni, dan tamu undangan itu turut dihadiri Sekretaris Jenderal Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG) KH Anang Rikza Masyhadi serta Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Mariman Darto.
Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom KH Izzat Fahd menuturkan, dari 16 hektare kawasan pesantren, 4 hektare dimanfaatkan sebagai kawasan pendidikan, sedangkan 12 hektare lainnya berupa sawah produktif.
Lahan tersebut akan terus dikembangkan sebagai basis pesantren di wilayah agraris, sekaligus menjadi wujud ikhtiar membangun kemandirian dalam menopang keberlangsungan pendidikan.
”Alhamdulillah, hingga usia 68 tahun ini, kami mohon doa agar Pondok Pesantren Baitul Arqom senantiasa dapat memberikan sumbangsih dan semangat perjuangan kepada anak-anak dalam pendidikan, karena anak-anak inilah masa depan kita,” tutur Kiai Izzat.
Santri Baitul Arqom datang dari latar belakang yang beragam, termasuk dari keluarga petani dan pedagang.
Keragaman ini menjadi kekayaan tersendiri dalam kehidupan pesantren, sekaligus pengingat bahwa setiap keluarga memiliki kemampuan yang berbeda.
Kiai Izzat menyampaikan, pesantren berkomitmen menghadirkan pendidikan yang bersahabat bagi semua kalangan tanpa mengurangi mutu.
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