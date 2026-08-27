128 Peneliti dari 9 Negara Bahas Manajemen Lokal di APMRC ke-6

Ilustrasi manajemen risiko. (Freepik)
JawaPos.com – Dunia boleh punya tantangan global, tapi jawabannya tidak harus seragam. Kunci justru ada di praktik manajemen yang sesuai dengan budaya dan kondisi lokal.
Itu benang merah yang diangkat dalam The 6th Asia Pacific Management Research Conference (APMRC) yang digelar 26–28 Agustus 2026 di PPM School of Management, Jakarta.
Mengusung tema Driving Global Change Through Local Management Practices for a Sustainable Future, konferensi ini mempertemukan 128 presenter dari 9 negara. Rinciannya, 47 presenter hadir langsung dan 81 lainnya daring.
Negara yang terlibat mulai dari Indonesia, Australia, Bangladesh, India, Italia, Jepang, Malaysia, Vietnam, hingga Thailand.
Ketua APMRC ke-6, Dr. Aprihatiningrum Hidayati dalam keterangannya menegaskan keberagaman perspektif penting agar solusi tidak sekadar copy-paste dari luar.
“Praktik manajemen harus mempertimbangkan nilai, budaya, kondisi bisnis, serta karakteristik masyarakat lokal. Baru bisa diterapkan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya saat konferensi pers hari pertama.
Fokus diskusi mengerucut pada 3 hal: bagaimana praktik lokal menjawab persoalan global, bagaimana inovasi lokal bisa berdampak luas, dan bagaimana organisasi menyeimbangkan agenda keberlanjutan global dengan nilai bisnis lokal.
Tak hanya itu, peran pemimpin, kolaborasi antara bisnis-pemerintah-komunitas-akademisi, sampai pemanfaatan transformasi digital juga jadi sorotan.
“APMRC bukan hanya tempat presentasi hasil riset. Ini forum tukar pengalaman antara akademisi dan praktisi untuk mendukung pertumbuhan di Asia-Pasifik,” kata Dekan PPM School of Management, Dr. Wendra.
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Jawa Pos
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