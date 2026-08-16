Pasca Gempa NTT: Dermaga Maumere Roboh, Kemenhub Uji Kelayakan Fasilitas

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerjunkan tim untuk memeriksa secara intensif infrastruktur pelabuhan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca-gempa bumi yang terjadi pada Sabtu (15/8).

Langkah darurat ini diambil guna menjamin keselamatan seluruh pengguna jasa, petugas, serta kepastian keamanan operasional di kawasan perairan terdampak.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa aspek keselamatan jiwa menjadi prioritas mutlak dalam penanganan pasca-bencana.

"Kami terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap fasilitas pelabuhan yang terdampak gempa. Prioritas saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat dan petugas, serta memastikan fasilitas yang digunakan untuk pelayanan transportasi laut berada dalam kondisi aman," tegas Masyhud, Minggu (16/8).

Instruksi Pemantauan Ketat 48 Jam

Guna mengantisipasi bahaya susulan, Ditjen Perhubungan Laut telah menginstruksikan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah NTT untuk siaga penuh. Pemantauan ketat diwajibkan berlangsung sekurang-kurangnya 24 hingga 48 jam ke depan.

Pemeriksaan menyeluruh mencakup struktur vital pelabuhan, seperti dermaga, trestle, apron, fender, bollard, terminal penumpang, instalasi listrik dan BBM, hingga alur pelayaran.

Kemenhub juga menegaskan bahwa infrastruktur yang menunjukkan retakan atau kerusakan struktur dilarang keras beroperasi sebelum mengantongi izin teknis.