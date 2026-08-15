Pengurus Baru Disahkan, PPP Lebak Bidik Penguatan Struktur hingga Tingkat Desa

JawaPos.com – Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lebak periode 2026–2031 resmi disahkan.

Pengesahan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Kantor DPC PPP Kabupaten Lebak, Jumat (14/8/2026).

SK tersebut merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Cabang (Muscab) X DPC PPP Kabupaten Lebak yang digelar pada Juni 2026. Penyerahan dilakukan Ketua DPW PPP Provinsi Banten Neng Siti Julaiha dan dibacakan Sekretaris DPW PPP Banten Uhen Zuhaeni.

Dalam kepengurusan baru, Asep Nuh dipercaya sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Lebak periode 2026–2031. Ia didampingi Hanna Aulia Zein Adzmika sebagai Sekretaris dan Muhi Bustomi sebagai Bendahara.

Ketua DPW PPP Banten Neng Siti Julaiha meminta kepengurusan baru melanjutkan sekaligus memperkuat kerja politik yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Salah satu targetnya adalah mempertahankan kursi legislatif yang telah diraih PPP sekaligus merebut kursi di daerah pemilihan (dapil) yang sebelumnya belum berhasil dimenangkan.

“Goal-nya adalah bisa mengisi dapil yang kosong, bisa mempertahankan perolehan kursi yang ada,” ujar Neng.

Ia juga meminta DPC PPP Lebak segera melakukan konsolidasi organisasi, termasuk melaksanakan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) serta memperkuat struktur hingga tingkat bawah.

Sementara itu, Asep Nuh menyatakan siap menjalankan amanah dan menindaklanjuti arahan DPW PPP Banten. Pembenahan struktur PAC hingga tingkat desa menjadi salah satu prioritas awal kepengurusan.