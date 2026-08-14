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Dimas Choirul
Jumat, 14 Agustus 2026 | 21.44 WIB

Siswa SMAN 1 Berastagi Trauma Makan MBG Imbas Keracunan

Ilustrasi Keracunan Massal. - Image

Ilustrasi Keracunan Massal.

JawaPos.com - Insiden keracunan makanan pada Kamis (13/8) membuat sejumlah siswa SMA Negeri 1 Berastagi, Karo, Sumatera Utara trauma mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dilansir dari Sumut Pos (Jawa Pos Group), sejumlah pelajar yang ditemui di SMA Negeri 1 Berastagi bahkan mengaku belum sempat menyantap menu MBG ketika peristiwa terjadi.

Namun, kejadian tersebut tetap membuat mereka khawatir untuk menyantap menu MBG berikutnya.

“Nggak mau lagi (makan), nanti keracunan pulak. Mending kami bawa bontot sendiri dari rumah,” ujar sejumlah pelajar, dikutip Jumat (14/8).

Saat peristiwa keracunan terjadi, suasana di SMA Negeri 1 Berastagi berubah drastis.

Sekolah yang biasanya dipenuhi aktivitas belajar kini lebih banyak berfokus pada pemulihan siswa.

Hingga Jumat pagi, sebanyak 143 siswa sekolah tersebut masih mendapat penanganan medis di empat rumah sakit, yakni RS Efarina, RS Amanda, RSU Kabanjahe dan RS Mina Kabanjahe.

Kepala SMA Negeri 1 Berastagi, Normawati Martiana Ginting, mengatakan penghentian sementara kegiatan belajar mengajar dilakukan usai insiden keracunan.

Itu karena sekolah masih memprioritaskan pemulihan kondisi kesehatan para siswa yang terdampak.

“Seperti hari pertama setelah kejadian, saya telah menugaskan dan membagi para guru ke empat rumah sakit. Hari ini juga begitu, para guru saya tugaskan ke empat rumah sakit,” ujar Martiana.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Sumut Pos
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