Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 13 Agustus 2026 | 22.12 WIB

Camat Rancabungur Sebut Pria yang Intimidasi Tukang Cukur untuk Pasang Bendera Bukan Pegawainya

Tukang cukur, Nurhidayat, meminta maaf karena menyebut Indonesia belum merdeka (Instagram Info Jawa Barat) - Image

Tukang cukur, Nurhidayat, meminta maaf karena menyebut Indonesia belum merdeka (Instagram Info Jawa Barat)

JawaPos.com - Camat Rancabungur Dita Aprilia menyatakan bahwa pria yang memaksa tukang cukur, Nurhidayat alias Apuy untuk memasang bendera merah putih dan memvideokannya buka pegawai kecamatan.

"Perlu juga kami tegaskan dalam hal ini bahwa orang tersebut bukanlah pegawai Kecamatan Rancabungur," ujar Dita kepada wartawan, Kamis (13/8).

Ia juga mengeklaim tak pernah menginstruksikan pria tersebut untuk memaksa dan mengintimidasi Nurhidayat yang saat itu tengah mencukur pelanggannya.

"Saya sebagai Camat Rancabungur tidak pernah menginstruksikan kepada orang tersebut untuk mengintimidasi atau mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Kang Apuy," tutur Dita.

Adapun terkait videonya yang muncul saat masuk ke tempat Apuy bekerja, Dita mengatakan bahwa saat itu ia hanya memberikan imbauan untuk memasang bendera merah putih.

"Untuk meningkatkan rasa empati warga masyarakat terhadap perjuangan-perjuangan para pahlawan. Setidaknya di bulan Agustus ini, dari tanggal 1 Agustus - 31 Agustus, warga masyarakat mengibarkan bendera merah putih," tandasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial seorang tukang cukur menolak memasang bendera jelang peringatan kemerdekaan. Alasannya, ia mempertanyakan makna merdeka itu sendiri. Netizen pun membantu memberi bukti pernyataannya.

Peristiwa itu terjadi ketika pegawai kecamatan Rancabungur mencecar tukang cukur untuk memasang bendera merah putih di tempat kerjanya. Namun, ia menolak.

Mulanya, seorang wanita yang disebut Camat Rancabungur mendatangi tukang cukur tersebut dan memintanya untuk memasang bendera.

"Beli dong. Masa enggak sanggup beli. Saya udah ngasih banyak," ucap ibu tersebut dalam video, dikutip Rabu (12/8).

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Minta Maaf Usai Sebut Indonesia Belum Merdeka, Reaksi Netizen Membela Tukang Cukur - Image
Kasuistika

Minta Maaf Usai Sebut Indonesia Belum Merdeka, Reaksi Netizen Membela Tukang Cukur

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.25 WIB

Camat Rancabungur Bantah Intimidasi Tukang Cukur untuk Minta Maaf Soal Bendera, tapi Ada Pihak Lain - Image
Berita Daerah

Camat Rancabungur Bantah Intimidasi Tukang Cukur untuk Minta Maaf Soal Bendera, tapi Ada Pihak Lain

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22.53 WIB

Viral Tukang Cukur Tolak Pasang Bendera karena Belum Merdeka, Netizen: Lagi Kerja Aja Diganggu - Image
Kasuistika

Viral Tukang Cukur Tolak Pasang Bendera karena Belum Merdeka, Netizen: Lagi Kerja Aja Diganggu

Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.01 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore