Polisi di Bandung Meninggal Dunia karena Tabrak Lari Saat Bertugas

Aiptu Asep Suhara meninggal dunia akibat tabrak lari saat bertugas di Bandung (Polrestabes Bandung)
JawaPos.com - Aiptu Asep Suhara, anggota Sat Samapta Polrestabes Bandung dikabarkan meninggal dunia setelah menjadi korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari, saat sedang melaksanakan tugas di Jalan Merdeka, Kota Bandung.
Kabar duka tersebut disampaikan Polrestabes Bandung melalui keterangan resminya. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar Bandung Ny. Dina Dedi Supriyadi, PJU Polrestabes Bandung, serta pengurus Bhayangkari pun turut melayat ke rumah duka almarhum di Jalan Gumuruh 6 No. 4, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Minggu (9/8) kemarin.
"Almarhum Aiptu Asep Suhara meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Jalan Merdeka, Kota Bandung, saat sedang melaksanakan tugas," tulis akun Instagram resmi Polrestabes Bandung, dikutip Senin (10/8).
Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan sembari memberikan penghormatan terakhir dengan memberikan upacara pemakaman terhadap almarhum.
Baca Juga:Polisi Sebut Penyebab Kecelakaan Mobil Anggota DPR di Tol Paspro Diduga karena Sopir Mengantuk
Di sisi lain, Polrestabes Bandung juga menyatakan akan menindaklanjuti peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa Aiptu Asep Suhara sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap anggota yang meninggal saat menjalankan tugas.
Belum ada keterangan lebih lanjut terkait proses penyelidikan terkait kasus yang merenggut nyawa polisi tersebut.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates