Polisi di Bandung Meninggal Dunia karena Tabrak Lari Saat Bertugas

JawaPos.com - Aiptu Asep Suhara, anggota Sat Samapta Polrestabes Bandung dikabarkan meninggal dunia setelah menjadi korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari, saat sedang melaksanakan tugas di Jalan Merdeka, Kota Bandung.

Kabar duka tersebut disampaikan Polrestabes Bandung melalui keterangan resminya. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar Bandung Ny. Dina Dedi Supriyadi, PJU Polrestabes Bandung, serta pengurus Bhayangkari pun turut melayat ke rumah duka almarhum di Jalan Gumuruh 6 No. 4, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Minggu (9/8) kemarin.

"Almarhum Aiptu Asep Suhara meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Jalan Merdeka, Kota Bandung, saat sedang melaksanakan tugas," tulis akun Instagram resmi Polrestabes Bandung, dikutip Senin (10/8).

Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan sembari memberikan penghormatan terakhir dengan memberikan upacara pemakaman terhadap almarhum.

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Di sisi lain, Polrestabes Bandung juga menyatakan akan menindaklanjuti peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa Aiptu Asep Suhara sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap anggota yang meninggal saat menjalankan tugas.