Karhutla TNBTS Belum Padam, 30 Water Bombing Dioperasikan Intensif

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, terus diintensifkan.

Pemerintah saat ini mengutamakan pemadaman melalui operasi water bombing dan pengerahan personel di darat.

Keputusan tersebut diambil setelah Raja Juli berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengetahui perkembangan kondisi cuaca di sekitar kawasan yang terbakar.

Berdasarkan hasil perhitungan teknis BMKG, peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam waktu dekat dinilai sangat kecil. Kondisi tersebut membuat pemerintah memilih memperkuat strategi pemadaman yang dapat langsung dilakukan di lapangan.

“Operasi Modifikasi Cuaca tidak bisa dilakukan sampai 10 hari ke depan. Tadi sudah saya telepon langsung kepada Kepala BMKG, tadi juga ada staf beliau yang datang. Secara matematis, secara teknokratik dihitung, hampir mustahil 10 hari ke depan ada OMC,” kata Raja Juli usai mengecek kondisi kebakaran di kawasan TNBTS, Minggu (9/8).

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memusatkan upaya pemadaman pada dua metode, yakni penyiraman dari udara menggunakan water bombing serta pengendalian api oleh pasukan darat.

“Jadi kita betul-betul mengandalkan: satu, water bombing, yang kedua, pasukan darat,” ujarnya.