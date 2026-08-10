Karhutla TNBTS Belum Padam, 30 Water Bombing Dioperasikan Intensif

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek kondisi kahutla di kawasan TNBTS, Minggu (9/8). (Kemenhut)
JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, terus diintensifkan.
Pemerintah saat ini mengutamakan pemadaman melalui operasi water bombing dan pengerahan personel di darat.
Keputusan tersebut diambil setelah Raja Juli berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengetahui perkembangan kondisi cuaca di sekitar kawasan yang terbakar.
Berdasarkan hasil perhitungan teknis BMKG, peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam waktu dekat dinilai sangat kecil. Kondisi tersebut membuat pemerintah memilih memperkuat strategi pemadaman yang dapat langsung dilakukan di lapangan.
“Operasi Modifikasi Cuaca tidak bisa dilakukan sampai 10 hari ke depan. Tadi sudah saya telepon langsung kepada Kepala BMKG, tadi juga ada staf beliau yang datang. Secara matematis, secara teknokratik dihitung, hampir mustahil 10 hari ke depan ada OMC,” kata Raja Juli usai mengecek kondisi kebakaran di kawasan TNBTS, Minggu (9/8).
Dengan kondisi tersebut, pemerintah memusatkan upaya pemadaman pada dua metode, yakni penyiraman dari udara menggunakan water bombing serta pengendalian api oleh pasukan darat.
“Jadi kita betul-betul mengandalkan: satu, water bombing, yang kedua, pasukan darat,” ujarnya.
Raja Juli menegaskan, operasi water bombing akan tetap dijalankan secara berkelanjutan hingga kebakaran dapat dipastikan sepenuhnya terkendali. Operasi udara tersebut baru akan dihentikan setelah kawasan dinilai aman dan aktivitas di TNBTS dapat kembali berjalan normal.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates