Pertamina Patra Niaga Kalimantan Pastikan Mobil Tangki Tak Terdaftar sebagai Armada Operasional

Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyampaikan berdasarkan penelusuran internal, kendaraan tersebut tak terdaftar armada operasional Pertamina dan tak tercatat melakukan aktivitas pelayanan di Terminal Pertamina. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyampaikan duka cita mendalam atas insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada Sabtu (1/8).
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Edi Mangun, menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah tersebut.
“Kami menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga korban yang menjalani perawatan segera pulih, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta kesabaran,” ujar Edi.
Terkait informasi keterlibatan mobil tangki dalam insiden tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyampaikan sebagai berikut Bahwa berdasarkan penelusuran internal, kendaraan tersebut tidak terdaftar sebagai armada operasional Pertamina dan tidak tercatat melakukan aktivitas pelayanan di Terminal Pertamina.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai kendaraan tersebut. Proses penanganan dan penyelidikan sepenuhnya kami serahkan kepada pihak berwenang,” tegas Edi. (*)
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