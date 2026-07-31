Raih Medali Perak di Bali International Choir Festival 2026, Paduan Suara SMP Islam Al-Azhar BSD Harumkan Indonesia

Tim paduan suara AZHORTE sukses mengharumkan nama Indonesia setelah meraih Silver Medal pada kategori Teenager’s Choir dalam ajang 15th Bali International Choir Festival (BICF) 2026 yang berlangsung di Bali pada 26–29 Juli 2026. (Istimewa)
JawaPos.com – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Indonesia di ajang internasional. Tim paduan suara AZHORTE SMP Islam Al-Azhar BSD berhasil meraih Silver Medal pada kategori Teenager's Choir dalam 15th Bali International Choir Festival (BICF) 2026 yang berlangsung di Bali pada 26–29 Juli 2026.
Penghargaan tersebut diraih setelah AZHORTE tampil di salah satu kompetisi paduan suara bergengsi di kawasan Asia-Pasifik.
Tahun ini, Bali International Choir Festival diikuti sekitar 3.000 penyanyi dari 11 negara yang berkompetisi dalam 18 kategori.
Di balik raihan medali perak tersebut, terdapat proses latihan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Sebanyak 39 siswa yang terdiri atas 21 siswa kelas VIII dan 18 siswa kelas IX menjalani pembinaan intensif di bawah arahan pelatih sekaligus guru Seni Musik SMP Islam Al-Azhar BSD, Sahirah Ezi Ulfah.
Sejak awal tahun, latihan difokuskan pada penguatan teknik vokal dan harmonisasi. Intensitas latihan kemudian meningkat menjadi dua kali setiap pekan mulai Mei, sebelum memasuki pemusatan latihan harian sepanjang Juni guna mematangkan teknik vokal, koreografi, hingga kesiapan mental menghadapi dewan juri internasional.
Puncaknya terjadi pada Senin, 27 Juli 2026, ketika AZHORTE tampil di hadapan para juri. Harmonisasi yang rapi, teknik vokal yang matang, serta penghayatan lagu yang kuat mengantarkan tim tersebut meraih hasil membanggakan.
Pelatih AZHORTE, Sahirah Ezi Ulfah, mengaku bangga atas dedikasi seluruh anggota tim yang konsisten menjalani setiap tahapan latihan hingga mampu membawa nama sekolah sekaligus Indonesia bersaing di tingkat internasional.
Perjuangan panjang itu akhirnya berbuah manis pada malam penganugerahan, Rabu (29/7), saat nama AZHORTE diumumkan sebagai peraih Silver Medal. Tangis haru dan sorak kegembiraan pun menyelimuti seluruh anggota tim yang berhasil mengakhiri perjuangan mereka dengan prestasi.
Kepala SMP Islam Al-Azhar BSD, Dede Riki, M.Pd., menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas pencapaian tersebut.
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