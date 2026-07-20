Lagi, Satgas TNI Temukan Ribuan Batang Pohon Ganja Siap Panen di Yahukimo

Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto menunjukkan hasil temuan Satgas Pamtas TNI di Yahukimo berupa ribuan batang pohon ganja siap panen. (Kogabwilhan III)
JawaPos.com - Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Papua Nugini Mobile Batalyon Infanteri (Yonif) 725/Woroagi lagi-lagi menemukan ribuan batang pohon ganja siap panen.
Kali ini, jumlah total temuan mencapai 5.715 batang. Lokasinya berada di wilayah Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto menyampaikan bahwa pohon ganja sebanyak itu ditemukan di 2 lokasi berbeda.
”Apresiasi kepada satuan dan prajurit berprestasi yang telah melaksanakan patroli dan mendapatkan kurang lebih 5.715 batang ganja di daerah Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo,” ucap Lucky dalam keterangan resmi pada Senin (20/7).
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Menurut jenderal bintang tiga TNI AD tersebut, ribuan batang pohon ganja itu diduga ditanam oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Mereka menanam ganja untuk dijual dan diedarkan selama momen Piala Dunia 2026 berlangsung. Temuan itu sekaligus menegaskan temuan sebelumnya.
Yakni OPM sengaja membudidayakan dan memaksa warga untuk menanam ganja demi kepentingan ekonomi pembiayaan aksi teror yang mereka lakukan.
Sebab, mereka butuh biaya untuk mendanai aksi teror, tindak kejahatan, dan operasi-operasi di Papua.
”5.715 batang pohon ganja ini menunjukkan bahwa informasi yang selama ini kami dengar dan fakta di lapangan beberapa waktu yang lalu. OPM dengan sengaja membudidayakan ganja-ganja dan memaksa masyarakat untuk menanam ganja di pekarangan rumahnya,” terang dia.
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Diberitakan sebelumnya, satgas yang sama menemukan 5.000 batang tanaman ganja. Temuan itu mereka dapati saat berpatroli di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
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