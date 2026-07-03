Gempa Signifikan M 6,2 Guncang Pulau Doi Maluku Utara, Ini Pernyataan Resmi BMKG

JawaPos.com - Wilayah barat daya Pulau Doi, Maluku Utara, diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan cukup besar, Magnitudo 6,2, pada Jumat (3/7) pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) langsung merilis analisis terkait dampak dan potensi bahaya dari fenomena alam ini. Masyarakat sempat dikejutkan oleh guncangan yang terjadi tepat pada pukul 09.31 WIB atau 11.31 WITA tersebut. Berdasarkan data episenter BMKG, titik koordinat gempa berada di 1,93 Lintang Utara dan 127,39 Bujur Timur.

Lokasi pusat getaran ini berjarak sekitar 58 kilometer arah barat daya dari Pulau Doi, Maluku Utara, atau berkisar 291 kilometer dari Kolongan Akembawi, Sulawesi Utara.

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Penjelasan BMKG Soal Kedalaman Gempa dan Potensi Tsunami

Mengingat kekuatannya yang di atas Magnitudo 6, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai potensi gelombang pasang. Namun, BMKG bergerak cepat memberikan kepastian.

Berdasarkan hasil pemodelan matematis dan analisis seismik, BMKG memastikan bahwa gempa bumi tektonik ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Hal tersebut dikarenakan pusat gempa berada di kedalaman 100 kilometer di bawah permukaan laut. Dengan data tersebut, BMKG mengategorikan peristiwa ini sebagai gempa bumi berkedalaman menengah, yang umumnya memiliki daya rusak lebih redam dibanding gempa dangkal.

Kondisi Terkini dan Imbauan untuk Masyarakat

Hingga artikel ini diterbitkan, otoritas terkait dan BMKG belum menerima laporan resmi mengenai adanya kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa di area terdampak.

Kendati situasi terpantau kondusif, masyarakat di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya diharapkan tidak lengah namun tetap tenang dalam beraktivitas.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.