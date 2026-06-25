Santuni 1.448 Anak Yatim di Hari Assyura, Wakil Ketua DPR Cucun Tekankan Gotong Royong Membangun Bangsa

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan, semangat gotong royong menjadi pondasi kuat dalam membangun bangsa. Sebagai politikus juga harus hadir nyata dirasakan masyarakat.

Dalam momentum Hari Asyura atau 10 Muharram 1448 Hijriah dimaknai dengan gerakan sosial serentak di 12 titik wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat berupa santunan kepada 1.448 anak yatim.

Kegiatan berlangsung serentak di 12 titik strategis, antara lain di wilayah Soreang, Solokanjeruk, Bojong, Majalaya, Nagrak, Maruyung, Rancaekek, Jalan Anyar, Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, dan Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung.

Santunan ini berupa perlengkapan sekolah dan uang saku tunai. Bantuan ini diharapkan membawa kebahagiaan kepada anak-anak.

Wakil Ketua Umum PKB ini menyampaikan kepada seluruh kader dan masyarakat terus menghidupkan semangat berbagi serta memperkuat kepedulian sosial, terutama kepada anak-anak yatim.

"Saya menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar. Beliau berpesan agar semangat berbagi dan gotong royong terus dirawat sebagai kekuatan utama bangsa," ujar Cucun, Kamis (25/6).

Dia menyampaikan, Hari Asyura bukan sekadar peringatan dalam kalender Islam, melainkan momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan memperluas manfaat bagi sesama.

"Hari Asyura adalah momentum emas untuk mengetuk pintu langit melalui doa anak-anak yatim. Sebagai pimpinan DPR RI dan kader PKB, saya meyakini bahwa politik harus hadir dalam bentuk tindakan nyata," imbuhnya.