Viral Pria Bawa dan Acungkan Sajam di Mantos, Polisi Duga Gangguan Jiwa

JawaPos.com - Viral di media sosial seorang pria membawa senjata tajam saat memasuki kawasan Manado Town Square (Mantos) pada Senin (15/6) sore. Polisi menduga pelaku mengalami gangguan jiwa setelah melakukan penangkapan di lokasi kejadian.

"Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan berbicara tidak terarah dan diduga mengalami gangguan kejiwaan," ujar Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid dikutip dari laman Humas Polri, Selasa (16/6).

"Namun demikian, kami tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku,” sambungnya.

Pria berinisial MS, 32, itu diketahui membawa dua bilah senjata tajam berupa pisau dapur yang sempat membuat pengunjung Mantos ketakutan dan berlarian menghindari pelaku.

Irham menerangkan, pelaku saat itu berlari di area Mantos tanpa mengenakan baju sambil menggenggam dua pisau dapur di kedua tangannya. Aksinya sempat memicu kepanikan pengunjung pusat perbelanjaan dan menjadi perhatian aparat kepolisian yang sedang berpatroli.

Setelah itu, Tim URC Resmob Polresta Manado bersama Tim URC Resmob Polda Sulawesi Utara bergerak menuju lokasi dan mengamankan pelaku tanpa menimbulkan korban.

Menurut Irham, meski pelaku sempat mengacungkan senjata tajam dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, pihaknya berhasil mengendalikan situasi.

Dari tangan MS, petugas mengamankan dua bilah pisau dapur yang digunakan saat kejadian. Selanjutnya, yang bersangkutan dibawa ke SPKT Polresta Manado untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.