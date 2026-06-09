Ribka Tjiptaning Buka Klinik Serba Rp 25.000 di Sukabumi, Segera Layani Pasien BPJS

JawaPos.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning mendirikan Klinik Pratama Waluya Sejati Abadi. Fasilitas kesehatan ini menyediakan layanan murah bagi warga, yakni Rp 25 ribu.

Untuk pengembangan, klinik yang terletak di Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat ini juga akan membuka layanan untuk pasien BPJS.

Fasilitas kesehatan ini merupakan transformasi dari Rumah Sakit Pelita Rakyat (RSPR) yang pernah beroperasi sebelumnya. Dulu, rumah sakit tersebut tidak mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Daerah setempat karena menerapkan konsep pelayanan gratis tanpa pembedaan kelas.

Klinik ini diprioritaskan untuk melayani warga kurang mampu. Oleh karena itu, tarif yang dipasang hanya Rp 25.000 sudah meliputi konsultasi medis, pemeriksaan, hingga pemberian obat. Untuk pasien rawat inap juga dikenakan Rp 25.000 per hari.

Ribka mengatakan, respon masyarakat terhadap keberadaan klinik ini cukup baik. Bahkan semakin hari, warga yang berdatangan tambah banyak.

"Kenapa pasien makin naik kalau positif kita pelayanannya dianggap baik, fasilitasnya baik, itu yang kami tekankan kepada adek-adek bekerja di sini," kata Ribka, Selasa (9/6).

Dia menjelaskan, murahanya biaya pengobatan di klinik ini semata untuk mempermudah masyarakat menadapat layanan kesehatan.

"Daripada mereka pusing mikirin BPJS di sini hanya Rp 25 ribu itu solusi terbaik, kadang kita mengkritik kalau nggak ada solusi juga percuma," jelasnya.