Gempa M 7,7 Guncang Sulut, Kesaksian Warga: Air Laut Sempat Surut

Warga Tidore berada di daerah Mangki, Kelurahan Damuhung Tahuna, usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. (Manado Post/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kepanikan hebat melanda warga pesisir Teluk Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Usai diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Senin (8/6) pagi, warga melihat fenomena mencurigakan yakni air laut sempat surut.
Sontak, peringatan dini tsunami dari BMKG langsung direspons warga dengan melakukan evakuasi mandiri. Tanpa pikir panjang, penduduk Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, langsung berlarian menyelamatkan diri menuju kawasan dataran tinggi di Mangki, Kelurahan Damuhung.
Kesaksian Warga: Air Laut Sempat Surut Sedikit
Ketakutan warga bukan tanpa alasan. Guncangan masif akibat gempa M 7,7 ini diperparah dengan kondisi air laut yang mulai menunjukkan tanda-tanda tidak biasa.
Dikutip dari Manado Post (JawaPos Group), Sri Mustri, salah seorang warga Kelurahan Tidore, mengaku langsung bergerak cepat mengamankan barang berharga begitu menyadari keanehan di tepi pantai. Sang suami mengaku melihat air laut mulai surut.
"Di Tidore sangat terasa getaran dari gempa dan suami saya ketika ke laut melihat air laut sudah sempat surut sedikit, karena semua sudah panik akhirnya kami memutuskan membereskan semua barang berharga dan lari mengungsi," tutur Sri Mustri, Senin (8/6).
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Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh Fitri Lumiu. Mengetahui adanya potensi bahaya yang mengancam nyawa, ia memilih mengutamakan keselamatan keluarganya daripada bertahan di rumah.
"Makanya kami memutuskan untuk mengungsi ke Kelurahan Damuhung, mengevakuasi istri dan anak-anak," ujar Fitri Lumiu.
Gempa M 7,7 dan Peringatan Tsunami BMKG
Berdasarkan data resmi BMKG, gempa kuat berkekuatan M 7,7 ini berpusat di kedalaman 105 kilometer. Secara spesifik, koordinat gempa berada di 5,69 Lintang Utara dan 125,05 Bujur Timur.
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