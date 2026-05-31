PSI Lampung: Kami (Masyarakat) Merasakan Dampak Pembangunan Selama Kepemimpinan Jokowi

JawaPos.com - Sosok Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Lampung. Selama menjadi orang nomor satu di republik ini, banyak pembangunan dan perbaikan yang dirasakan masyarakat Lampung.

Klaim itu diungkapkan oleh Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian. Dia mengaku banyak pembangunan dan perhatian yang telah diberikan Jokowi selama memimpin Indonesia.

Kini masyarakat Lampung rindu dengan Jokowi. Mulai dari tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh budaya, relawan Jokowi, relawan Gibran, dan masyarakat umum lainnya.

"Kami (masyarakat) merasakan langsung dampak pembangunan di Lampung selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Achmad Ridho Julian kepada media pada Minggu (31/5).

Achmad Ridho Julian menyebut bahwa Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Lampung pada akhir Juni 2026. Kunjungan itu merupakan bentuk pemenuhan undangan masyarakat Lampung yang merindukan Jokowi.

“Seluruh jajaran pengurus PSI Lampung membersamai seluruh agenda Jokowi ke Lampung,” lanjut Achmad Ridho. Mereka mulai dari tingkat DPW, DPD, DPC, hingga DPRt. Jajaran PSI bakal berkolaborasi dengan organisasi relawan Jokowi dan relawan Gibran.

Achmad Ridho mengaku bahwa selama menjabat sebagai Presiden Ke-7, Jokowi telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di Lampung. Mulai dari pembangunan jalan nasional, perbaikan jalan provinsi, jalan tol Trans-Sumatera, pembangunan waduk, infrastruktur pertanian, hingga berbagai program pembangunan lainnya. "Semua itu manfaatnya sangat dirasakan masyarakat Lampung,” imbuhnya.