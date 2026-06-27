Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Minggu, 28 Juni 2026 | 05.30 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banten Besok Minggu, 28 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Freepik) - Image

Ilustrasi shalat (Freepik)

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banten pada Minggu, 28 Juni 2026:

Imsak: 04:29 WIB

Subuh: 04:39 WIB

Terbit: 05:59 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:18 WIB

Magrib: 17:50 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banten Besok Sabtu, 27 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banten Besok Sabtu, 27 Juni 2026

Sabtu, 27 Juni 2026 | 06.09 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banten Hari Ini Jumat, 26 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banten Hari Ini Jumat, 26 Juni 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 08.06 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banten Besok Kamis, 25 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banten Besok Kamis, 25 Juni 2026

Kamis, 25 Juni 2026 | 05.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore