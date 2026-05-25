Tingkatkan Kualitas Santri, 5000 Pengasuh Pesantren Se-Indonesia Jalani Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Imam Jazuli. (Istimewa)
JawaPos.com - Transformasi pesantren terus dikebut demi kemajuan pendidikan di Indonesia. 5000 pengasuh pesantren di nusantara akan mendapat pelatihan melalui workshop.
Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Imam Jazuli memimpin workshop di Joglo Agung Pesantren VIP Bina Insan Mulia 2. Workshop digelar sebanyak 6 sesi.
“Banyak peserta workshop terdahulu yang datang ke saya dan menyampaikan bahwa manfaat kegiatan tersebut sangat signifikan bagi perubahan pesantren. Karena itu, kali ini workshop dirancang lebih sistematis, detail, dan membumi. Bahkan akan dilanjutkan dengan pendampingan agar dampaknya lebih powerful,” kata Imam, Senin (25/5).
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendidikan pesantren. Cara ini juga diharapkan bisa menjadi usaha meningkatkan pertumbuhan jumlah santri di setiap pesantren.
“Ketika pesantren semakin mampu menghasilkan santri-santri yang berhasil di dunia dan di akhirat, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat,” imbuhnya.
Oleh karena itu, workshop akan diberikan kepada 5000 pengasuh pesantren. Adapun cakupannya seluruh Indonesia.
Gerakan tahun 2026 ini telah dimulai dari pengasuh pesantren Wilayah III Cirebon yang meliputi Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Workshop ini dirancang khusus untuk pengasuh pesantren yang memiliki santri 100 sampai 1000 santri. Dari hasil seleksi panitia, terpilih sebanyak 108 peserta dari wilayah III Cirebon.
“Pesantren harus belajar dari runtuhnya korporasi besar dunia yang gagal merespons perubahan dengan cepat. Kematian organisasi bukan karena perubahan, tetapi karena kegagalan strategi dalam menghadapi perubahan," pungkasnya.
Pelatihan ini meliputi pemberian motivasi, strategi pembelajaran, metode, sistem dan panduan teknis dengan langkah-langkah yang jelas dan terukur untuk melakukan perubahan. Selain itu, terdapat panduan penyusunan kurikulum berkualitas.
