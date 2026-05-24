Ribuan Ikan Banjiri Tol Cipularang, Mobil Pick Up Ringsek Parah Usai Tabrak Truk

JawaPos.com - Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas Tol Cipularang arah Bandung. Sebuah mobil pick up atau bak terbuka yang mengangkut ikan segar ringsek parah setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk besar.

Insiden ini terjadi di antara KM 107-108 pada Sabtu (23/5) sekitar pukul 15.15 WIB. Imbas dari tabrakan tersebut, muatan ikan yang dibawa mobil bak terbuka langsung berceceran di jalanan.

Kondisi ini sempat membuat arus lalu lintas menuju Bandung tersendat, terutama pada lajur kiri tempat kedua kendaraan terlibat kecelakaan.

Muatan Ikan Berceceran dan Penanganan Petugas

Berdasarkan pantauan dari rekaman video yang diunggah @jabodetabek24info, badan mobil pick up hitam tersebut mengalami kerusakan yang sangat fatal pada bagian depan hingga kabin kemudi akibat menghantam bagian belakang truk. Ribuan ikan pun tampak membanjiri ruas jalan tol.

Petugas kepolisian bersama tim rescue dari Jasa Marga langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan penanganan cepat. Ambulans, kendaraan patroli, hingga mobil derek dikerahkan guna mengevakuasi korban serta menggeser bangkai kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan yang lebih panjang.

Sorotan Netizen Soal Gaya Berkendara Mobil Logistik Pasar

Kecelakaan ini pun memicu beragam respons dari netizen di media sosial. Banyak yang menyayangkan insiden tersebut dan mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara bagi para sopir logistik.

"Pilihannya 2 mau susut barang yg dibawa atau menyusut usia penumpangnya Alih2 kejar tayang usia melayang, abang2 sopir logistik yg masih pada muda tolong saling jaga dijalan klo udh insiden banyak yg direpotin bikin macet udh pasti," kata @adambarlxxxxx.