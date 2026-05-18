Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman Dorong Standar UMKM Naik Kelas dan Lebih Modern

JawaPos.com - Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mendorong standar UMKM naik kelas dan lebih modern. Dengan begitu bisa memberikan dampak ekonomi lebih besar.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri ulang tahun ke-18 Sampoerna Retail Community (SRC) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini memperkuat sinergi dengan pelaku UMKM.

"Saya sangat berterima kasih kepada PT HM Sampoerna Tbk. karena begitu peduli dengan UMKM di Kabupaten Cirebon. Tadi disampaikan ada kurang lebih 2.000 UMKM. Ini angka yang luar biasa. Dan seperti yang disampaikan SRC ini bisa menjadi standar UMKM yang sudah naik kelas dan modern di Cirebon," kata Agus, Senin (18/5).

Agus menyambut positif keterlibatan swasta dalam pengembangan UMKM. Dia berharap pemberdayaan seperti ini terus dilakukan.

"Dan sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk SRC. Semoga semakin memberikan manfaat bagi perkembangan Cirebon baik bagi ekonomi maupun masyarakat banyak," imbuhnya.

Selain menjadi ajang silaturahmi, acara Halal Bihalal Paguyuban SRC Kabupaten Cirebon ini juga diisi dengan sejumlah agenda yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para anggota. Acara ditutup dengan berbagai aktivitas yang semakin mempererat kekompakan antar anggota paguyuban.