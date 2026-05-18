Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman Dorong Standar UMKM Naik Kelas dan Lebih Modern

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman. (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mendorong standar UMKM naik kelas dan lebih modern. Dengan begitu bisa memberikan dampak ekonomi lebih besar.
Hal itu dia sampaikan saat menghadiri ulang tahun ke-18 Sampoerna Retail Community (SRC) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini memperkuat sinergi dengan pelaku UMKM.
"Saya sangat berterima kasih kepada PT HM Sampoerna Tbk. karena begitu peduli dengan UMKM di Kabupaten Cirebon. Tadi disampaikan ada kurang lebih 2.000 UMKM. Ini angka yang luar biasa. Dan seperti yang disampaikan SRC ini bisa menjadi standar UMKM yang sudah naik kelas dan modern di Cirebon," kata Agus, Senin (18/5).
Agus menyambut positif keterlibatan swasta dalam pengembangan UMKM. Dia berharap pemberdayaan seperti ini terus dilakukan.
Baca Juga:Tragis! Kronologi Pria Tewas di Biliar Grogol Jakbar, Berawal dari Pacar Ditonjok Kasus Saling Tatap
"Dan sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk SRC. Semoga semakin memberikan manfaat bagi perkembangan Cirebon baik bagi ekonomi maupun masyarakat banyak," imbuhnya.
Selain menjadi ajang silaturahmi, acara Halal Bihalal Paguyuban SRC Kabupaten Cirebon ini juga diisi dengan sejumlah agenda yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para anggota. Acara ditutup dengan berbagai aktivitas yang semakin mempererat kekompakan antar anggota paguyuban.
Komitmen pengembangan UMKM oleh Sampoerna ini juga diperkuat dengan kehadiran Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), sebuah program inkubasi yang telah berjalan selama lebih dari 17 tahun. Melalui pelatihan dan pendampingan di SETC, lebih dari 108.000 pelaku wirausaha telah berhasil diberdayakan, di mana sebagian UMKM binaannya kini telah sukses mengekspor produk dan menembus persaingan di pasar global.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong