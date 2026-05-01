Viral! Rekaman CCTV Ungkap Pembunuhan Perempuan Lansia di Pekanbaru, Mantan Menantu Diburu

JawaPos.com - Kasus pencurian dan pembunuhan perempuan lanjut usia (lansia) berumur 60 tahun di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu (29/4) terungkap melalui rekaman kamera CCTV. Kronologi dan detik-detik pencurian dan pembunuhan korban bernama Dimaris Isni itu terlihat jelas hingga viral di media sosial.

Polsek Rumbai Pesisir yang menangani kasus tersebut sudah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) sejak pertama kali mendapat laporan. Mereka kini menangani kasus tersebut. Salah seorang terduga pelaku adalah mantan menantu korban. Perempuan itu masih buron dan tengah diburu oleh aparat kepolisian untuk dimintai keterangan.

”Iya, yang perempuan (dalam rekaman CCTV) itu adalah mantan menantu korban. Kami sedang dalami keterlibatannya,” kata Kanit Reskrim Polsek Rumbai Iptu Dodi Vivino sebagaimana dikutip dari pemberitaan Riau Pos (Jawa Pos Group) pada Jumat (1/5).

Menurut penuturan Kapolsek Rumbai Pesisir Kompol Budi Pramana, kronologi kejadian semakin jelas setelah pihaknya meminta keterangan dari saksi-saksi di lokasi kejadian. Tindak kriminal itu bermula sekitar pukul 08.00 WIB. Suami korban yang menjadi saksi mata mengajak korban untuk ikut mengurus pajak kendaraan bermotor.

Namun, korban menolak ajakan tersebut dan memilih tetap berada di rumah. Saat kembali ke rumah sekitar pukul 11.00 WIB, saksi mendapati pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka. Dia lantas masuk ke dalam rumah sambil memanggil-manggil istrinya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Karena curiga, saksi kemudian bergegas masuk ke dalam kamar.

Alangkah kagetnya saksi saat melihat kondisi kamarnya sudah berantakan. Sementara korban tidak juga ditemukan. Saksi lanjut memeriksa toilet di dalam kamar. Korban masih tidak ditemukan. Tidak berhenti sampai di situ, saksi mencari sampai ke dapur dan toilet di luar kamar. Saat itulah dia mendapati istrinya sudah tergeletak.

”Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup dengan luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah. Di sekitar lokasi juga terlihat bercak darah yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan,” terang kapolsek.