Novia Herawati
Sabtu, 25 April 2026 | 04.20 WIB

Kabur ke Madura, Pelaku Pembunuhan di Simokerto Surabaya Akhirnya Ditangkap Polisi

Pelaku pembunuhan di Simokerto Surabaya ditangkap polisi di Sampang Madura.

JawaPos.com - Pelarian pria berinisial AR alias Man, 45 tahun, terhenti setelah Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil meringkusnya di daerah Sampang, Madura, Jawa Timur pada Jumat (24/4).

Warga Rusun Sombo, Simolawang tersebut diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap MJ, 57 tahun, yang ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan Jalan Pragoto II, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya.

"Pelaku ditangkap tadi pagi di Sampang. Inisial AR alias Man, warga Rusun Sombo, saat ini masih diperiksa," tutur Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto dikonfirmasi awak media, Jumat (24/4).

Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pisau, jaket, dan topi milik tersangka, serta sepatu, pakaian korban, dan hasil visum untuk kepentingan penyidikan.

Kronologi singkat
Nasib tragis menimpa MJ, 57 tahun. Pria tersebut ditemukan tak bernyawa di kawasan Jalan Pragoto II, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya pada Kamis (23/4).

Korban ditemukan dengan luka bacok pada bagian kepala dan dada. Sebelum ditemukan meninggal dunia, MJ disebut sempat terlibat cekcok dengan sejumlah orang di kawasan Rusun Sombo sekitar pukul 05.00 WIB.

Kapolsek Simokerto, Kompol Zainur Rofiq mengatakan jenazah korban ditemukan pertama kali oleh warga sekitar. Dari keterangan saksi, korban dan diduga pelaku sempat terlibat percekokan.

"Awalnya, korban dan pelaku cekcok di Rusun Sombo sekitar pukul 05.00 WIB. Tetapi kemudian pelaku mengeksekusi korban di kawasan Jalan Pragoto," tutur Kompol Zainur pada Kamis (23/4) lalu.

Dari tempat kejadian perkara, polisi menyita barang bukti berupa pakaian dan sepatu milik korban. Barang-barang tersebut diamankan untuk membantu proses penyelidikan terkait dugaan pembacokan.

Selain itu, petugas juga tengah mendalami rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi Jalan Pragoto untuk memastikan kronologi kejadian dan aktivitas korban sebelum pengeroyokan terjadi.

