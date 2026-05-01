Mantan Menantu jadi Terduga Pelaku Pembunuhan Lansia di Kecamatan Rumbai Pekanbaru

JawaPos.com - Kasus pembunuhan seorang perempuan lanjut usia (lansia) di Jalan Kurnia 2, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau membuat geger masyarakat setempat. Belakangan, aparat kepolisian menduga ada keterlibatan mantan menantu dalam kasus pembunuhan disertai pencurian tersebut.

Dikutip dari pemberitaan Riau Pos (Jawa Pos Group) pada Jumat (1/5), korban bernama Dimaris Isni yang sudah berusia 60 tahun ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya pada Rabu pagi (29/4). Dugaan keterlibatan mantan menantu korban diungkap oleh polisi setelah memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV.

”Iya, yang perempuan (dalam rekaman CCTV) itu adalah mantan menantu korban. Kami sedang dalami keterlibatannya,” kata Kanit Reskrim Polsek Rumbai Iptu Dodi Vivino.

Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak mantan menantu korban datang bersama seorang pria. Bahkan, perempuan tersebut sempat berinteraksi dan bersalaman dengan korban sebelum kejadian tragis itu berlangsung. Menurut Dodi, saat ini terduga pelaku tersebut masih dalam proses pengajaran. Polisi akan memeriksa yang bersangkutan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam kasus itu.

Tidak hanya itu, polisi juga telah mengamankan anak korban berinisial A untuk dimintai keterangan. A diketahui datang ke lokasi menggunakan sepeda motor pada waktu yang berdekatan dengan kejadian. Namun, dalam pemeriksaan sementara oleh polisi, A mengaku tidak mengetahui bahwa ibunya telah menjadi korban pembunuhan.

”Dia banyak diam. Ditanya soal ibunya yang sudah meninggal juga tetap diam. Keterangan sementara mengaku tidak tahu,” terang Dodi.

Berdasar hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan indikasi telah terjadi pencurian yang menyertai pembunuhan tersebut. Sejumlah barang berharga milik korban dilaporkan hilang. Temuan itu diperkuat dengan rekaman CCTV yang memperlihatkan para pelaku keluar dari rumah sambil membawa tas ransel berwarna hitam.