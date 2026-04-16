Viral Remaja Perempuan Hanyut di Banjaran Bandung, Ditemukan Meninggal di Ciparay

Momen remaja perempuan hanyut di Banjaran, Kabupaten Bandung (Antara)
JawaPos.com - Viral di media sosial seorang remaja perempuan hanyut lantaran banjir di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung, Rabu (15/4). Belakangan diketahui bahwa korban bernama Gina dan sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa.
Kapolsek Banjaran Kompol Sudi Hartono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kejadian Gina yang hanyut sekitar pukul 15.42 WIB.
“Menurut saksi, sempat ada orang tua dan beberapa warga yang berupaya menolong, namun korban tetap terbawa arus,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (16/4).
Sudi menyebut bahwa seorang petugas keamanan bernama Agus sebenarnya sempat melakukan pertolongan dan membawa korban ke tepi, namun derasnya arus menyebabkan korban kembali hanyut.
“Sempat ditolong oleh satpam atas nama Agus dan sempat ke pinggir, namun kemungkinan karena arus cukup deras sehingga hanyut kembali,” tuturnya.
Saat ini, Gina telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di wilayah Bojongsering, Kecamatan Ciparay. Sementara itu, korban lainnya atas nama Agus hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.
