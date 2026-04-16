Tazkia Royyan Hikmatiar
16 April 2026, 15.30 WIB

Viral Remaja Perempuan Hanyut di Banjaran Bandung, Ditemukan Meninggal di Ciparay

JawaPos.com - Viral di media sosial seorang remaja perempuan hanyut lantaran banjir di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung, Rabu (15/4). Belakangan diketahui bahwa korban bernama Gina dan sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa.

Kapolsek Banjaran Kompol Sudi Hartono mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kejadian Gina yang hanyut sekitar pukul 15.42 WIB.

“Menurut saksi, sempat ada orang tua dan beberapa warga yang berupaya menolong, namun korban tetap terbawa arus,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (16/4).

Sudi menyebut bahwa seorang petugas keamanan bernama Agus sebenarnya sempat melakukan pertolongan dan membawa korban ke tepi, namun derasnya arus menyebabkan korban kembali hanyut.

“Sempat ditolong oleh satpam atas nama Agus dan sempat ke pinggir, namun kemungkinan karena arus cukup deras sehingga hanyut kembali,” tuturnya.

Saat ini, Gina telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di wilayah Bojongsering, Kecamatan Ciparay. Sementara itu, korban lainnya atas nama Agus hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Artikel Terkait

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

