Kapolda Riau Lakukan Rotasi Besar-Besaran Usai Kericuhan di Panipahan

JawaPos.com – Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengambil langkah tegas dalam merespons situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir.

Setelah sebelumnya mencopot Kapolsek Panipahan dan Kanit Reskrim sebagai bentuk tanggung jawab komando atas aksi kericuhan yang terjadi, Polda Riau kini melakukan evaluasi lanjutan yang berujung pada rotasi besar di tingkat personel.

“Berdasarkan hasil evaluasi dari Itwasda, Propam, serta melalui proses Wanjak yang panjang, kami melakukan penilaian secara komprehensif terhadap kinerja personel di Polsek Panipahan. Dari hasil tersebut, diputuskan akan dilakukan rotasi besar yang menyasar para kanit dan anggota yang bertugas di sana,” kata Irjen Pol Herry Heryawan, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi sekaligus upaya korektif untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan optimal dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

“Kami ingin memastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat, mampu menjaga stabilitas kamtibmas, serta menjawab dinamika yang berkembang,” ucapnya.

Herry juga menegaskan, keputusan ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat Panipahan yang belakangan menunjukkan keresahan terhadap situasi keamanan.

“Kami mendengar aspirasi masyarakat. Kegelisahan warga menjadi perhatian serius bagi kami. Setiap langkah yang diambil tidak hanya berbasis evaluasi internal, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk menghadirkan rasa aman,” tegasnya.

Dalam konteks lebih luas, pembenahan di Panipahan turut diiringi langkah strategis dalam pemberantasan narkoba, yang dinilai sebagai salah satu akar persoalan di wilayah tersebut.

Polda Riau telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba sebagai wujud komitmen zero tolerance terhadap peredaran narkotika.