Saat Desain Ruang Tak Sekadar Soal Fungsi

JawaPos.com - Sebuah ruang tak hanya dibentuk oleh dinding, pintu, atau jendela. Lebih dari itu, cara ruang dirancang dapat menghadirkan pengalaman berbeda bagi orang yang menggunakannya, mulai dari beraktivitas, beristirahat, hingga membangun interaksi.

Di Juli 2026, partisipasi TOSTEM dalam IndoBuildTech Expo kembali mendapatkan respons positif dari para pengunjung. Dihadirkan melalui TOSTEM Pavilion, merek jendela dan pintu terkemuka dari Jepang ini menghadirkan berbagai inovasi terbaru yang dipadukan dengan desain ruang untuk merasakan sebuah perjalanan yang mencerminkan interpretasi kehidupan.

Dirancang oleh Ruangrona, pemenang Best of the Best TOSTEM Asia Design Award 2025, TOSTEM Pavilion menghadirkan sejumlah ruang dan area yang mengajak pengunjung mengeksplorasi, berdiam, melakukan refleksi diri, dan menjalin relasi.

Melalui desain yang khas, pengunjung dapat melihat dan mengalami langsung produk TOSTEM secara ideal. "Kami ingin pengunjung dapat menyentuh dan merasakan langsung produk kami, terutama saat produk pintu dan jendela dioperasikan dan merasakan sendiri betapa halus pergerakannya dan melihat setiap detail yang dirancang dengan sangat teliti," ucap Hirokazu Morokuma, Leader, Indonesia, LHT Asia.

TOSTEM Pavilion turut menampilkan produk unggulan seperti GRANTS, khususnya untuk varian Corner Flat Rail Sliding Door with insect screen, serta sliding door dengan panel setinggi 4,5 meter.

"TOSTEM itu nyaman, tipe GRANTS dan ATIS yang saya pakai di ruang tamu dan kamar membuat ruang terasa kedap." Brian Nathanael, Home Decor and Lifestyle Content Creator menceritakan pengalamannya ketika ia berkunjung di TOSTEM Pavilion. "Menurut saya tahun ini tempatnya lebih nyaman ditambah dengan aksen Jepangnya. Nampaknya booth ini juga satu-satunya yang memiliki Kids Corner, ya."

Bersamaan dengan berbagai inovasi dan pengalaman menarik di paviliun, TOSTEM kembali memperkenalkan varian warna baru untuk produk pintu GIESTA, yaitu warna Chestnut yang ditawarkan dengan tampilan berkonsep Uzukuri, yaitu kearifan pengolahan material kayu dari Jepang untuk mempertegas tekstur secara visual dan sentuhan.

Partisipasi TOSTEM dalam IndoBuildTech 2026 kembali mempertegas komitmen TOSTEM untuk terus menghadirkan inovasi serta membawa wawasan yang dapat meningkatkan kualitas keseharian orang banyak.

Sambutan hangat dan antusiasme pengunjung juga memberi pemahaman bahwa kehadiran TOSTEM untuk Merangkai Ruang Hidup menjadi sebuah kebutuhan dan solusi dalam industri terkait dan keseharian penghuni rumah.