Personalkan Hunian Mewah dengan Teknologi Desain Furnitur Custom

Ilustrasi hunian mewah. (Istimewa)
JawaPos.com - Tren hunian mewah kini tidak hanya mengedepankan luas bangunan maupun penggunaan material premium.
Personalitas penghuni mulai menjadi bagian penting dalam perancangan interior, termasuk melalui furnitur custom dan elemen desain yang dibuat khusus menyesuaikan karakter setiap ruang.
Gambaran tersebut terlihat pada Signature Residence di Tower 2 Savyavasa, Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Hunian tiga kamar tidur dengan luas 254 meter persegi itu kini telah sepenuhnya dilengkapi furnitur yang dirancang oleh studio desain interior asal New York, Designs by Human (DBH).
Desainer Joe Human memadukan perspektif desain internasional dengan pengaruh budaya Indonesia serta keterampilan para perajin lokal.
“Signature Residence dirancang dengan mempertimbangkan kehidupan sehari-hari," ungkap Direktur Sales dan Marketing Savyavasa Kristien Joe belum lama ini.
Dikatakan Kristien Joe, desainnya menyeimbangkan keterbukaan dan privasi. Menciptakan ruang-ruang yang mendukung berbagai momen sepanjang hari.
Desain tersebut dibangun melalui lima lingkungan yang saling terhubung, yakni ruang keluarga dan makan, ruang santai atau den, dua kamar tidur tamu, serta suite utama.
Masing-masing area memiliki pendekatan material dan fungsi yang berbeda, tetapi tetap dirancang sebagai satu kesatuan pengalaman dalam hunian.
Pada ruang keluarga, misalnya, panel kayu vertikal menjadi salah satu elemen utama. Panel tersebut diukir secara manual dengan motif yang mengambil inspirasi dari batik, kemudian diterjemahkan ke dalam susunan geometris dengan tampilan yang lebih modern.
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