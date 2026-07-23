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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 23 Juli 2026 | 16.40 WIB

Mengenal Teknologi RISE di Mitsubishi New Xpander dan Xpander Cross, Kunci Keselamatan Saat Terjadi Benturan

Kerangka bodi pada Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross. (Istimewa) - Image

Kerangka bodi pada Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross. (Istimewa)

JawaPos.com - Baik Mitsubishi New Xpander maupun New Xpander Cross saat ini dirancang dengan fitur keselamatan mumpuni. Salah satunya adalah dengan penerapan teknologi rangka bodi RISE (Reinforce Impact Safety Evolution) yang termasuk salah satu fitur keselamatan pasif yang penting. Nah, mari kita mengenal teknologi sasis RISE keluarga Mitsubishi New Xpander.

Sasis Monokok

Seperti diketahui, Mitsubishi New Xpander sejak awal dibangun dengan sistem sasis monocoque (monokok). Sasis model seperti ini termasuk populer digunakan pada mobil-mobil penumpang modern saat ini. Sasis monocoque diambil dari istilah bahasa Prancis yang berarti rangka tunggal.

Jadi maksudnya, bagian terluar bodi sekaligus Menjadi kerangka yang kuat untuk melindungi ruang kabin jika terjadinya benturan. Sasis model ini relatif lebih melindungi penumpang dari impak benturan saat tabrakan.

Energi benturan diserap bodi dan tidak diteruskan ke kabin. Artinya tak ada lagi besi sasis yang melintang di bawah bodi mobil seperti mobil komersial.

Dengan begitu maka mobil dengan sistem sasis monokok dinilai jauh lebih ringan, luas kabinnya, dan efisiensi bahan bakarnya maksimal. Sistem sasis ini diadopsi dari produksi pembuatan pesawat terbang.

RISE

Nah, keunggulan sasis monokok kemudian dikembangkan kembali oleh Mitsubishi Motors dengan mengembangkan RISE (Reinforce Impact Safety Evolution) yang diterapkan kepada Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross.

Sasis one-piece ini terbentuk dari beberapa bagian High Tensile Metal yang jauh lebih kuat dibanding metal biasa. Dek kabin merupakan bagian terbesar yang disatukan dengan bagian lain lewat stamping machine (mesin pres besar).

Baru kemudian ditambahkan titik-titik pengelasan atau engsel dengan panel bodi lain seperti pintu, kap mesin, sampai pintu bagasi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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