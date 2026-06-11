Telegram Resmi Hadir Lagi di Apple Watch, Kini Bisa Kirim Pesan hingga Tonton Video

JawaPos.com - Platform perpesanan instan Telegram kembali menghadirkan dukungan untuk perangkat Apple Watch melalui peluncuran aplikasi khusus yang kini sudah dapat digunakan oleh para penggunanya. Kehadiran aplikasi ini menandai kembalinya Telegram ke ekosistem jam tangan pintar Apple setelah sebelumnya layanan tersebut sempat dihentikan dari sistem operasi watchOS.

Menurut laporan GSM Arena pada Rabu (10/6), langkah ini menjadi bagian dari upaya Telegram untuk memperluas akses layanan pesan instannya ke berbagai perangkat yang digunakan pengguna sehari-hari. Dengan aplikasi khusus tersebut, pengguna Apple Watch kini dapat menikmati berbagai fitur Telegram secara langsung dari pergelangan tangan mereka tanpa harus selalu mengandalkan ponsel pintar.

Kabar mengenai peluncuran aplikasi ini juga diumumkan langsung oleh pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, melalui akun media sosial X miliknya, @durov. Dalam unggahan singkatnya, Durov mengonfirmasi bahwa aplikasi Telegram untuk Apple Watch telah resmi tersedia bagi pengguna.

"Aplikasi Telegram khusus Apple Watch kini rilis," kata Pavel Durov dalam unggahannya.

Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat mengirim dan menerima pesan teks maupun pesan suara secara langsung dari Apple Watch. Selain fungsi komunikasi dasar, Telegram juga menghadirkan berbagai fitur lain yang selama ini menjadi ciri khas platformnya.

Pengguna dapat mengakses serta membagikan GIF, melihat video, mengirim stiker, hingga berbagi lokasi dengan kontak mereka. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengelola percakapan yang tersimpan di akun Telegram mereka, sehingga pengalaman penggunaan tetap terintegrasi meski dilakukan melalui perangkat wearable.

Untuk mulai menggunakan layanan tersebut, pengguna perlu memasang aplikasi Telegram di Apple Watch dan melakukan proses sinkronisasi dengan akun yang sudah terhubung di ponsel pintar. Sinkronisasi dilakukan dengan memindai kode QR yang tersedia di aplikasi Telegram pada smartphone, sehingga seluruh kontak dan riwayat percakapan dapat ditampilkan di perangkat jam tangan pintar tersebut.