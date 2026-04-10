Instagram Hadirkan Fitur Edit Komentar, Begini Caranya!

JawaPos.com - Kabar baik datang untuk pengguna Instagram. Meta kini resmi menghadirkan fitur yang sudah lama ditunggu, yakni kemampuan untuk mengedit komentar yang telah diposting.

Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak lagi harus menghapus komentar lalu menuliskannya kembali saat terjadi kesalahan pengetikan atau ingin memperbaiki isi pesan.

Pembaruan ini menjadi bagian dari upaya Meta dalam meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas interaksi pengguna di ruang digital. Namun, terdapat aturan yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya.

Instagram menetapkan batas waktu pengeditan komentar hanya selama 15 menit sejak komentar dipublikasikan. Setelah melewati durasi tersebut, opsi “Edit” akan hilang dan komentar tidak dapat diubah lagi, kecuali dihapus.

Namun jangan takut, selama masih berada dalam periode 15 menit, pengguna bebas melakukan pengeditan berulang kali tanpa batas.

Kebijakan ini serupa dengan fitur edit pesan pada Direct Message (DM) yang lebih dulu diperkenalkan oleh Meta pada 2024.

Berikut cara edit komentar pada Instagram dengan mudah: