Logo JawaPos
HomeAplikasi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
10 April 2026, 21.36 WIB

Instagram Hadirkan Fitur Edit Komentar, Begini Caranya!

Ilustrasi logo Instagram. Instagram kini hadirkan fitur edit komentar dengan batas 15 menit, simak cara mudah menggunakan fitur baru dari Meta untuk perbaiki komentar Anda. (Istimewa)

JawaPos.com - Kabar baik datang untuk pengguna Instagram. Meta kini resmi menghadirkan fitur yang sudah lama ditunggu, yakni kemampuan untuk mengedit komentar yang telah diposting.

Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak lagi harus menghapus komentar lalu menuliskannya kembali saat terjadi kesalahan pengetikan atau ingin memperbaiki isi pesan.

Pembaruan ini menjadi bagian dari upaya Meta dalam meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas interaksi pengguna di ruang digital. Namun, terdapat aturan yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya.

Instagram menetapkan batas waktu pengeditan komentar hanya selama 15 menit sejak komentar dipublikasikan. Setelah melewati durasi tersebut, opsi “Edit” akan hilang dan komentar tidak dapat diubah lagi, kecuali dihapus.

Namun jangan takut, selama masih berada dalam periode 15 menit, pengguna bebas melakukan pengeditan berulang kali tanpa batas.

Kebijakan ini serupa dengan fitur edit pesan pada Direct Message (DM) yang lebih dulu diperkenalkan oleh Meta pada 2024.

Berikut cara edit komentar pada Instagram dengan mudah:

  • Temukan komentar Anda yang ingin diperbaiki.
  • Ketuk opsi “Edit” yang tersedia di bawah komentar.
  • Lakukan perubahan sesuai kebutuhan pada kolom teks.
  • Tekan tanda centang biru untuk menyimpan hasil edit.
Editor: Edy Pramana
Tags
Artikel Terkait
Florence Pugh Resmi Umumkan Hubungan dengan Finn Cole Lewat Unggahan di Instagram - Image
Entertainment

Florence Pugh Resmi Umumkan Hubungan dengan Finn Cole Lewat Unggahan di Instagram

04 April 2026, 13.12 WIB

Liburan ke Hong Kong Jadi Favorit Gen Z, Banyak Spot Instagramable dan Kuliner Halal - Image
Travelling

Liburan ke Hong Kong Jadi Favorit Gen Z, Banyak Spot Instagramable dan Kuliner Halal

25 Maret 2026, 17.10 WIB

Vidi Aldiano Ungkap Kesedihan di Instagram Sebelum Meninggal Dunia - Image
Entertainment

Vidi Aldiano Ungkap Kesedihan di Instagram Sebelum Meninggal Dunia

08 Maret 2026, 04.55 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore