Madison Beer Resmi Bertunangan dengan Justin Herbert Usai 1 Tahun Jalin Hubungan Asmara

JawaPos.com – Madison Beer dan Justin Herbert resmi mengumumkan pertunangan mereka pada 28 Juli setelah hampir satu tahun berpacaran.

Dilansir dari laman ENews pada Rabu (29/7), Kabar bahagia tersebut dibagikan melalui unggahan bersama di media sosial yang memperlihatkan momen lamaran sang quarterback Los Angeles Chargers kepada penyanyi tersebut.

Madison Beer melengkapi unggahannya dengan memperkenalkan Herbert sebagai tunangannya.

Dalam foto yang diunggah, Justin Herbert tampak berlutut sambil memperlihatkan cincin pertunangan kepada Madison Beer.

Pada foto lainnya, Herbert mengangkat Beer ke bahunya, sementara sang penyanyi memamerkan cincin pertunangan ke arah kamera. Unggahan tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dari sejumlah rekan dan figur publik.

Hubungan Madison Beer dan Justin Herbert pertama kali menjadi sorotan publik pada Agustus tahun lalu setelah keduanya terlihat bersama.

Rumor tersebut semakin menguat ketika mereka berciuman di pinggir lapangan sebelum pertandingan Los Angeles Chargers melawan Washington Commanders pada Oktober. Meski memilih menjaga kehidupan pribadi mereka, pasangan ini beberapa kali membagikan momen kebersamaan kepada para penggemar.