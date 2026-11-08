Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Perbuatan tanpa pamrih dapat memberi zodiak Leo banyak kebahagiaan dan ketenangan. Jika diminta untuk menyumbangkan sedikit waktu untuk tujuan yang bermanfaat, lakukanlah.

Hal itu tidak hanya akan menguntungkan orang lain, tetapi juga dapat memberi Leo kepuasan. Leo mungkin menikmati proses berkontribusi kepada masyarakat.



Terlalu lama merenungkan masa lalu, dapat membuat zodiak Virgo berisiko mengalami masalah kesehatan yang serius. Jangan takut untuk membicarakan masalah apa pun yang muncul.



Virgo akan merasa jauh lebih baik jika mencoba untuk fokus pada hal-hal positif yang terjadi saat ini. Pada hari ini, Virgo tidak boleh kehilangan kendali dan menghindari argumen yang dapat mencoreng nama baik diri sendiri.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 8 November 2026.



Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo perlu menikmati momen singkat dan menyenangkan dalam kehidupan romantis. Terkait karir, carilah konselor karir yang berkualitas jika merasa bingung tentang pilihan karir di masa depan.



Sementara itu, konsumsi makanan bergizi dan jadikan olahraga sebagai rutinitas guna menjaga kesehatan. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah Leo pikirkan selama beberapa waktu.