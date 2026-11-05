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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 5 November 2026 | 20.29 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Jumat 6 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Anjing besok Jumat 6 November 2026 / foto : Magnific/ redgreystock - Image

Ramalan Shio Anjing besok Jumat 6 November 2026 / foto : Magnific/ redgreystock

JawaPos.com – Ramalan shio Anjing untuk besok, Jumat, 6 November 2026, menghadirkan banyak pesan menarik bagi kamu.

Pemilik shio ini dikenal setia, sehingga sifat tersebut banyak berperan dalam urusan asmara maupun pekerjaan.

Keberuntungan juga datang lewat warna merah, arah timur, serta angka dua yang patut kamu perhatikan.

Di sisi lain, kamu perlu menjaga keseimbangan agar semangat tidak berubah menjadi kecemasan berlebihan.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Kamis (5/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing besok Jumat 6 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kondisi keuanganmu cenderung stabil selama kamu terbuka mengenai pengeluaran dan tidak tergoda membeli barang secara mendadak.

Belanja tanpa rencana sebaiknya dihindari karena bisa mengganggu ketenangan keuanganmu yang sudah kamu jaga dengan baik.

Menanamkan sedikit modal untuk belajar keterampilan baru atau mengikuti kursus bisa memberikan hasil yang menguntungkan nantinya.

Pilihlah kursus yang mampu memperluas jaringan pertemananmu karena relasi baru sering membuka peluang penghasilan tambahan bagimu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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