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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 4 November 2026 | 16.36 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 5 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Kamis 5 November 2026. (Magnific) - Image

Ramalan Shio besok Kamis 5 November 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Shio masing-masing orang menghadapi suasana yang berbeda pada Kamis, 5 November 2026, menurut ramalan Tionghoa besok.

Hari Kambing dengan unsur air yin membawa banyak kejutan yang memengaruhi emosi, keluarga, pekerjaan, hingga kesehatan.

Memahami pesan setiap hewan Tionghoa membantu Anda menyiapkan diri sebelum menjalani hari yang penuh dinamika nanti.

Ada zodiak cina yang diminta menahan emosi, ada yang disarankan memperbaiki hubungan, menjaga tubuh, dan mengembangkan diri.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (4/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Kamis 5 November 2026.

1. Tikus

Jangan terlalu memusingkan masalah kecil, sebab hari Kambing membuat orang lebih menuntut dan mudah berubah-ubah sikapnya.

Keributan di rumah bisa memancing rasa kesal, tetapi jangan menyerah pada emosi negatif; semuanya baik-baik saja.

Editor: Novia Tri Astuti
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