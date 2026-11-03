Ramalan Zodiak Capricorn 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn akan merasa bahagia dan puas. Transit ini akan mengubah keberuntungan dan mengajarkan Capricorn untuk cara keluar dari situasi sulit. Hari ini bukanlah hari untuk meratap dan bersedih.



Sebaliknya, bergembiralah karena masalah Capricorn akhirnya terselesaikan. Upaya Capricorn untuk menemukan solusi atas masalah yang sudah lama tertunda, akhirnya membuahkan hasil. Meskipun menang, berhati-hatilah karena Capricorn mungkin akan kehabisan energi.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 3 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Hubungan asmara zodiak Capricorn akan berkembang menjadi langgeng dan sangat indah. Terkait karir, taktik dan diplomasi akan memastikan Capricorn tetap disukai oleh atasan dan menggagalkan niat negatif para saingan.



Sementara itu, jangan mengabaikan masalah alergi karena akan memburuk jika tidak segera diobati. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang yang telah Capricorn lakukan mungkin akan mulai memberikan keuntungan.



Cinta Capricorn

Hubungan Capricorn dengan pasangan harmonis. Hubungan Capricorn akan berkembang menjadi langgeng dan sangat indah. Capricorn mungkin menerima hadiah dari pasangan untuk selalu diingat.