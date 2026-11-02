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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 2 November 2026 | 22.45 WIB

Ramalan Primbon Jawa Besok, Selasa Wage, 3 November 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific) - Image

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Selasa Wage, 3 November 2026, membahas gambaran rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan berdasarkan tradisi penanggalan Jawa. 

Weton Selasa Wage memiliki neptu 7, yang berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Wage sebesar 4.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton menjadi salah satu pedoman tradisional untuk menafsirkan karakter dan berbagai kecenderungan kehidupan. 

Perpaduan hari dan pasaran dipercaya mempunyai makna tersendiri, termasuk dalam urusan pekerjaan, hubungan asmara, serta perjalanan mencari rezeki

Selasa Wage dengan neptu yang relatif kecil juga menjadi bagian dari perhitungan yang digunakan dalam sejumlah tradisi Primbon.

Memasuki hari Selasa pada pekan pertama November 2026, ramalan weton ini dapat menjadi bahan refleksi untuk menata aktivitas dan menentukan prioritas. 

Urusan keuangan, tanggung jawab pekerjaan, serta hubungan dengan orang terdekat perlu dijalani dengan pertimbangan yang matang. 

Penafsiran weton bukan kepastian mengenai masa depan, tetapi dapat dibaca sebagai bagian dari warisan budaya yang menyimpan nasihat tentang sikap dan perilaku.

Editor: Novia Tri Astuti
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