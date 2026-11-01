Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa bingung karena segala sesuatu berubah dalam hidup. Namun, jangan khawatir karena perubahan ini positif, terutama bagi para profesional yang bekerja.

Gunakan waktu ini untuk lebih fokus pada masa depan dan memikirkan kemana leo akan menuju.

Zodiak virgo mungkin merasa terasing dan kehilangan arah. Baru-baru ini, virgo merasa kurang sehat dan sedih. Kemungkinan penyebabnya adalah masalah yang virgo hadapi dalam hubungan.

Cobalah untuk tidak mudah mempercayai orang lain. Luangkan waktu bersama dan kenali mereka dengan baik. Tidak disarankan untuk memutuskan semua komunikasi dengan orang lain.

Sebaliknya, lalukan percakapan atau diskusi yang sehat. Cara terbaik untuk memperbaiki keadaan adalah melalui komunikasi, karena akan membantu mengungkapkan pikiran dengan jelas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 1 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus menikmati romansa yang penuh semangat dengan merencanakan pertemuan bersama pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena transfer departemen, kenaikan gaji, promosi, atau cuti akan terwujud.

Sementara itu, berhati-hatilah karena leo rentan cedera saat menangani api atau peralatan listrik. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.