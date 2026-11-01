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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 1 November 2026 | 20.31 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Kunjungan singkat di lingkungan sekitar, dapat menjerumuskan zodiak taurus ke dalam situasi negatif. Sebaiknya tetaplah berada di dekat rumah jika memungkinkan. 

Surat atau telepon yang berisi amarah, dapat membuat suasana hati taurus goyah. Hari ini bukan hari untuk bersosialisasi. Cobalah menghabiskan hari untuk menyendiri dan mencurahkan energi untuk mengurus apa pun yang sedang dikerjakan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 1 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Beri hadiah kepada pasangan untuk memberikannya kebahagiaan dan kepuasan. Terkait karir, perkuat diri sendiri dengan keterampilan baru hari untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, taurus disarankan agar tidak mengemudi hari ini guna menghindari kecelakaan. Terkait keuangan, jelajahi semua pilihan untuk memperluas jangkauan pekerjaan agar taurus mendapatkan keuntungan darinya. 

Cinta Taurus 

Memberi hadiah kepada pasangan, dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Namun, taurus harus berani dan terus terang jika tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kepedulian kepada pasangan. Jangan malu dan ungkapkan keinginan hatimu untuk melanjutkan perjalanan cinta.

Karir Taurus

Dedikasi dan loyalitas taurus di tempat kerja akan dihargai. Perkuat diri sendiri dengan beberapa keterampilan baru hari untuk meningkatkan prospek karir. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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