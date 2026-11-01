Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 12.34 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Minggu, 1 November 2026: Hubungan Butuh Keterbukaan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Minggu, 1 November 2026, diperkirakan membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam menjaga komunikasi dan menyelaraskan harapan bersama pasangan.

Kamu mungkin mulai memikirkan arah hubungan yang sedang dijalani, termasuk persoalan komitmen, tanggung jawab, hingga rencana masa depan yang ingin diwujudkan bersama.

Keinginan mendapatkan hubungan yang stabil memang cukup penting, tetapi jangan sampai terlalu banyak menganalisis keadaan justru membuatmu sulit menikmati kebersamaan.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Minggu, 1 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, hari Minggu dapat menjadi kesempatan untuk membicarakan berbagai hal yang selama ini belum menemukan kejelasan.

Kamu mungkin memiliki harapan tertentu mengenai hubungan, tetapi pasangan belum tentu memahami semuanya apabila tidak pernah disampaikan secara langsung.

Karena itu, cobalah membuka percakapan dengan suasana yang tenang agar masing-masing pihak dapat mengutarakan keinginan tanpa merasa tertekan.

Jika terdapat perbedaan pandangan, jangan langsung menganggap hubungan sedang berada dalam kondisi yang buruk.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Leo Minggu, 1 November 2026: Pesona Membawa Cinta Baru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Leo Minggu, 1 November 2026: Pesona Membawa Cinta Baru

Minggu, 1 November 2026 | 12.31 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Minggu, 1 November 2026: Hubungan Dipenuhi Kehangatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Minggu, 1 November 2026: Hubungan Dipenuhi Kehangatan

Minggu, 1 November 2026 | 12.29 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Minggu, 1 November 2026: Komunikasi Membawa Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Minggu, 1 November 2026: Komunikasi Membawa Kedekatan

Minggu, 1 November 2026 | 12.26 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore