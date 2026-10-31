Ramalan Zodiak Keuangan November 2026: Aries hingga Cancer Banjir Rezeki

ilustrasi zodiak keuangan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi Aries, jangan menghabiskan uang secara impulsif untuk hal-hal yang hanya memberikan kepuasan jangka pendek.

Sedangkan Gemini mungkin menemukan cara untuk mengurangi pengeluaran bulanan.

Dikutip refinery29, berikut ini ramalan zodiak keuangan untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer pada bulan November 2026.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries

Rumah keuangan Anda bersinar terang, yang berarti perhatian Anda akan beralih dari mencari peluang baru ke menstabilkan peluang yang sudah ada.

Anda dapat mengharapkan pembayaran untuk proyek-proyek yang telah Anda selesaikan di masa lalu atau kenaikan gaji yang telah lama Anda perjuangkan.

Selama bulan ini, jangan menghabiskan uang secara impulsif untuk hal-hal yang hanya memberikan kepuasan jangka pendek.